“شعيب”: من حق الدبيبة تفقد معارض الحلويات في تركيا  وليس من حقه إبرام الاتفاقيات

عقّب الصحفي والمحلل السياسي، علي شعيب، على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا.

وقال شعيب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، “يتفق جميع الليبيين على أنه من حق الدبيبة أن يسافر لتركيا قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان وأن يتفقد معارض الحلويات والمكسرات”.

وتابع؛ “لكن ليس من حقه دستوريا ابرام اتفاقيات لأن حكومته مؤقتة مهمتها الإعداد للانتخابات الديسمبرية”.

تجدر الإِشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، كان قد كشف أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا شملت مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والإعلام، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات مختلفة.

وقال «حمودة» في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، الثلاثاء الماضي، إنه لم يتم التطرق من خلال الاجتماعات إلى ما وصفه بـ”الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا وتركيا” (الاتفاقية العسكرية الموقعة بين أردوغان والسراج غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، ولم يتم الحديث عن توسيعها أو تجميدها.

وأضاف «حمودة» أن “زيارة الوفد الحكومي تأتي ضمن اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي الليبي التركي الأول المعني بتعزيز العلاقات بين البلدين، والذي يهدف أيضًا إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، ويدل على عمق العلاقة بين ليبيا وتركيا”.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية صرح بـ “حلحلة العوائق التي تمنع الشركات التركية من العودة لاستكمال المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة”.

وأوضح «حمودة» أن “اللقاء الحكومي نتج عنه البيان الختامي المشترك الذي ينص على العمل على عودة الطيران، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات والإقامة بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعجيل في تنفيذ أي اتفاق”.