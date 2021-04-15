“الفارسي”: مساجدنا تمنع النساء من صلاة التراويح بحجة “كورونا” وتسمح للرجال فقط

انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، منع النساء من أداء صلاة القيام في مساجد ليبيا، مستشهدة بالجامع الأزهر في مصر، وسماحه للنساء بالصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت أم العز الفارسي على حسابها بموقع فيسبوك: “الأزهر يفتح أبوابه للمصلين من الجنسين مع إجراءات بروتوكول كورونا على قاعات النساء والرجال، من كمامة وتباعد والسجادة الشخصية”.

وأردفت؛ “أما مساجدنا فتمنع النساء فقط وتترك مجال عبادة التراويح للرجال فقط”، مستنكرة؛ “آي فيروس هذا الذي يفرق بين النساء والرجال في بيوت الله، وفي حقوق العبادة، أغلقوها أو أفتحوها فهي ليست ملكا لآدم، ياسبحان الله”.