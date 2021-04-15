«بعيو»: لن نتراجع عن نهج إعلام السلام مهما ازداد جنون أبالسة الظلام

تمنى، محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أن يصفد الله في رمضان شياطين الإنس المفتنين والمؤججين لنيران الأحقاد بين العباد، كما يتم فيه تصفيد شياطين الجن.

وقال بعيو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في يومٍ رمضاني مبارك تُصفّد فيه شياطين الجن، أدعو الله أن يُصفّد شياطين الإنس المفتنين المؤججين نيران الأحقاد بين العباد”.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “أقول للأهل الطيبين في ربوع البلاد إننا لن نتراجع عن نهج إعلام السلام مهما ازداد جنون أبالسة الظلام”.

يشار إلى أن محمد عمر بعيّو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، قد أصدر الاثنين الماضي القرار رقم 74 لسنة 2021 بتشكيل لجنة صياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي.

وتتولى اللجنة المكونة من 11 شخصية إعلامية معروفة وفق ما جاء بالمادة 2 من القرار، مهمة دراسة وإعداد وصياغة مشروع المدونة الوطنية لأخلاقيات الإعلام الليبي، تتضمن الأسس والأصول والضوابط والزواجر والالتزامات، الواجبة في سلوكيات وأخلاقيات الإعلام الوطني الليبي أدوات وأفراد، بما يساهم في تجسيد القيم السامية العليا، المحددة والموصوفة دينياً وإنسانياً ومجتمعياً ومهنياً، ويساعد على ترسيخ رسالة الإعلام، الجامعة بين الحرية والحق والحقيقة والواجب، والمانعة للعبث والانفلات والتحريض والتعريض، ويساعد الوطن وشعبه على الخروج من أنفاق التنازع والخصام إلى آفاق الاستقرار والسلام.