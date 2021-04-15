المريمي: جلسة النواب المقبلة ستناقش ملف الميزانية

كشف المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن ملف ميزانية الدولة سيعرض خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الاثنين القادم بمدينة طبرق.

وقال المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”إن تأخر مجلس النواب في إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021م كان بسبب تغيير الميزانية من حكومة الوفاق التي أعدتها بما يتماشى مع عدد وزارتها وهيئاتها ومؤسستها وما تحتاجه بخلاف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي غيرت تلك الميزانية بما يتناسب مع أداء عملها، الا أن الميزانية عندما أحيلت إلى مجلس النواب وجدت بالميزانية العديد من الأخطاء وكثرة الملاحظات حولها بسبب تلك الأخطاء، الا أن الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب قامت بتصحيح ذلك وستعرض في الجلسة البرلمانية المقبلة”.