عبد السلام نصية: يجب عودة رئيس الحكومة للعمل داخل البلاد والاهتمام بقضايا الناس 

واصل عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، انتقاد الزيارات الخارجية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة اهتمام رئيس الحكومة بالشأن الداخلي.

وقال «نصية»، في تغريدة له عبر «تويتر»، “الزيارات الخارجية و التصريحات المتضاربة لأعضاء السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومة تؤكد ما تحدثنا عنه مبكرا من خطأ عدم تضمين الاتفاق السياسي”.

وشدد على أن؛ “عودة رئيس الحكومة للعمل داخل البلاد والاهتمام بقضايا الناس و اهتمام الرئاسي بالملفات المسندة له الى حين الوصول للانتخابات ضروري جدا”.

وكان «نصية» قد وجه انتقادا لاذعا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسبب الزيارة الخارجية التي قا‏م بها مطلع الشهر الجاري إلى دولة الكويت الشقيقة.

وقال «نصية»، في تغريدة له عبر «تويتر»، «إن الزيارات الخارجية من مهمة المجلس الرئاسي وفي حدود القيام بمهامه، أما رئيس الوزراء زياراته داخلية بين المدن الليبية».

واعتبر أن زيارات رئيس الوزراء تكون بين المدن الليبية للوقوف على مشاكل الناس وإيجاد الحلول لها، موضحا بقوله: «لهذا تم فصل المجلس الرئاسي عن رئاسة الوزراء».

واختتم عضو مجلس النواب حديثه متسائلا بقوله: «هل سمعنا بأن رئيس وزراء مصر أو تونس يتجول في الخارج!؟».