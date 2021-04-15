“المركزي” يُحيل مرتبات شهري 3 و4 إلى المصارف التجارية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن انتهائه من تنفيذ وإحالة كافة مرتبات المواطنين لكل القطاعات الممولة من الخزينة العامة، لشهري مارس وأبريل.

وأفاد المصرف المركزي في منشور له عبر منصته الرسمية، أنه أحال كافة الرواتب إلى المصارف التجارية للشروع في توزيعها.

وكان قد شكل عبد الحميد الدبيبة لجنة وزارية تضم وزير المالية خالد المبروك ووزير العمل على العابد ووزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة ووزير المواصلات محمد الشهوبي، لوضع تصور لزيادة مرتبات كافة العاملين في القطاع العام والممولة مرتباتهم من الخزانة العامة.

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