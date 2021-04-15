وزارة الاقتصاد تشدد على ضرورة مراجعة 26 اتفاقية مع تركيا

شدد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين والبالغ عددها 26 اتفاقية.

وأكد الحويج خلال مشاركته على ضرورة العمل على تطوير هذه الاتفاقيات وتفعليها، داعيًا المستثمرين الأتراك إلى مشاركة الدولة الليبية في الاستثمار بمدينة المعارض بالعاصمة طرابلس والمساهمة في تطوير المنطقة الحرة الممتدة من زوارة إلى رأس جدير والمنطقة الحرة المريسة بنغازي ودعم كافة القطاعات لتطوير المواصفات القياسية الليبية.

وشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي للتركي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التخطيط، ووزير المالية ووزير النفط والغاز، ووزير الصناعة والمعادن، وزير الإسكان والتعمير، وزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة.

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