حمودة: حكومة الوحدة تبدأ زيارة رسمية اليوم إلى روسيا

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن وفدا برئاسة عبدالحميد الدبيبة يزور روسيا اليوم الخميس.

وأوضح حمودة في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أن الوفد يضم “وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط محمد عون، ومسؤول برئاسة الأركان الليبية”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الليبية، أن هدف الزيارة، يأتي لـ “إجراء مباحثات في قضايا تهم الجانبين الليبي والروسي”.

وتعدّ هذه الزيارة، هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى روسيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.

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