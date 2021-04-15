ليبيا تترأس اجتماعات قدرة إقليم شمال إفريقيا

ليبيا – اختتمت فعاليات الاجتماعين الثامن لوزراء الدفاع والتاسع لرؤساء أركان دول قدرة إقليم شمال إفريقيا، بعد أن تم عقدهما عبر الفضاء الإلكتروني برئاسة ليبيا.

بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماعين يأتيان في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها عبر الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا، وجرى خلالهما اعتماد توصيات اجتماع الخبراء الذي عقد يومي الـ10 والـ11 من أبريل الجاري.

وأضاف البيان: إن أعمال الاجتماعين تناولت حصيلة نشاطات هذه القدرة التي تشكلت أمانتها في العام 2007، لتنمية قدرات قوات شمال إفريقيا المكونة من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية، فضلًا عن النظر في سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات.

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