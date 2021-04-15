«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية، مساء اليوم الخميس، على الساحل الغربي والساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن سرعة الرياح تتراوح بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل زوارة وطرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول، غدًا، إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 35 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ويصل إلى ثلاثة أمتار مساء اليوم على ساحل طرابلس وزوارة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ومضطرب على باقي الساحل.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية متوسطة إلى رديئة بسبب اضطراب البحر وإثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الريح شمالية شرقية على ساحل بنغازي وشحات وشمالية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة ظهر اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأثربة.

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