محكمة استئناف طرابلس تقبل الطعن المقدم حول “خفض المرتبات”

قبلت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف طرابلس يوم أمس الأربعاء، الطعن المقدم من بعض العالمين في القطاع العام للدولة في قرار المجلس الرئاسي رقم 207 والقاضي بخفض المرتبات لبعض القطاعات بنسبة 20%.

وأصدر المجلس الرئاسي في أبريل الماضي القرار رقم “270”، الذي يقضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011 بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20% شرعت وزارة المالية في تنفيذه مباشرة.

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