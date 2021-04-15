ليبيا الان

محكمة استئناف طرابلس تقبل الطعن المقدم حول “خفض المرتبات”

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبلت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف طرابلس يوم أمس الأربعاء، الطعن المقدم من بعض العالمين في القطاع العام للدولة في قرار المجلس الرئاسي رقم 207 والقاضي بخفض المرتبات لبعض القطاعات بنسبة 20%.

وأصدر المجلس الرئاسي في أبريل الماضي القرار رقم “270”، الذي يقضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011 بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20% شرعت وزارة المالية في تنفيذه مباشرة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك