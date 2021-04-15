وزارة العدل تستأنف إصدار جوازات السفر

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أن قسم الجوازات بالوزارة استأنف يوم أمس الأربعاء، في إصدار جوازات السفر وذلك بعد توقفها بسبب جائحة كورونا كإجراء احترازي للحد من تفشي الوباء، ولتقديم الخدمات وتسهيلها لرجال القضاء والعدل.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة في ايجاز صحفي اليوم بأعضاء الهيئات القضائية والموظفين الراغبين في استخراج جوازات السفر تقديم ملفاتهم بعد استكمال كافة المسوغات المطلوبة وتسليمها للمندوبين أو بالحضور الشخصي إلى مقر الإدارة (قسم العلاقات) بديوان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات وشروط الإصدار كالتالي، يوم الأحد يتم فيه تقديم المستندات المطلوبة، ويوم الأربعاء من نفس الأسبوع يكون فيه موعد التصوير.

كما ذكر قسم الجوازات بأن قيمة الرسوم المالية تكون كالآتي: (الإصدار لأول مرة 50.50 دينار – بدل فاقد 300.50 دينار – بدل تألف 500.50 دينار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

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