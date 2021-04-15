“السايح” يبحث”التعاون الانتخابي المشترك” مع ممثلي سفارات إفريقية

استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس عددًا من ممثلي سفارات إفريقية لبحث التعاون المشترك في المجال الانتخابي.

وأوضح حساب المفوضية في بيان على فيسبوك، أن اللقاء شمل كلاً من سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية أمبيلو امبونغوم جول، وسفير دولة بوركينا فاسو، براهام تراوري، وسفير جمهورية غانا، د.أدوتي انام، والقائم بأعمال سفارة السودان عثمان البشير محمد، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتابع البيان، أن “اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في دول الاتحاد الأفريقي، والاطلاع على تحضيرات المفوضية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الجاري، إضافة إلى مناقشة آليات المشاركة في المراقبة الدولية على الانتخابات بما يضفي عليها مزيداً من مستويات الثقة والنزاهة”.

ومن جانبهم أكد مسؤولو البعثات على “أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا”.