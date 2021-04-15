المهدوي: اليونان تريد سحب ليبيا من مجال السيطرة التركية وهي رغبة الاتحاد الأوروبي وأميركا

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن اليونان تريد سحب ليبيا من مجال السيطرة التركية، وهي رغبة الاتحاد الأوروبي وأميركا أيضًا، مؤكدًا أن اليونان تبحث عن مصالحها كغيرها من الدول أيضًا؛ لأن لديها الرغبة في المشاركة في إعادة الإعمار وعقود التدريب، موضحًا أن الوفدين الليبي واليوناني ناقشا التعاون التجاري والمعلوماتي فيما يخص الهجرة غير الشرعية وعقود إعادة الإعمار والتدريب البحري.

المهدوي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد”، أشار إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية تأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، مشيرًا إلى أن الدبيبة يحاول استمالة الجانب التركي بالعقود والاتفاقات التجارية، كتعويض لهم عن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا، وهو نفس الأسلوب الذي سيلجأ له الدبيبة خلال زيارته لموسكو.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية