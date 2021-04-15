الدبيبة يصل موسكو في زيارة رسمية (فيديو)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أنه كان في استقبال الدبيبة والوفد الليبي، الرئيس المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية لمنطقة الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى ابوسعيدة.

وكشف حمودة، أن الدبيبة سيُجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظيره رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية.

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