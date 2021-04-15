السويح: مجلس النواب يتصرف بمفرده فيما يتعلق بالمناصب السيادية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن مجلس النواب يتصرف منفردًا فيما يتعلق بالمناصب السيادية، مشيرًا إلى أنه لا علم لمجلس الدولة بالآلية التي يتبعها البرلمان في اختيار شاغلي هذه المناصب.

السويح وفي تصريح لموقع “القدس العربي” أمس الأربعاء أضاف أنه لم تصل أي مراسلة رسمية من مجلس النواب إلى مجلس الدولة يطلب فيها المباشرة في تعيين المناصب السيادية حتى هذه اللحظة.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن تصرفات النواب تخالف المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات ومخرجات مدينة بوزنيقة المغربية، مشددًا على أن أعضاء المجلس مصرون على عدم البت في المناصب السيادية دون تنسيق مجلس النواب معهم، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية