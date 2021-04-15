النهر الصناعي: قد نضطر لإيقاف ضخ المياه مؤقتًا إلى مدينة ترهونة

ليبيا – أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن فرق الصيانة تواصل أعمال السيطرة على التسريبات في الخط الناقل ترهونة بوزيان، نتيجة اعتداءات المواطنين على صمامات الهواء وصمامات التصريف.

جهاز النهر الصناعي وفي بيان له عبر مكتبه الإعلامي أضاف أنه نظرًا للضغط العالي وخصوصية هذا الخط، فإن فرق الصيانة تواجه صعوبات كبيرة للسيطرة على التسريب.

وأشار الجهاز إلى أنه قد يضطر إلى إيقاف الضخ حتى تتمكن فرق الصيانة من إنجاز أعمالها، معربًا عن أمله تعاون الجميع من أجل الصالح العام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية