الصويعي: على حكومة الدبيبة تحسين مستوى معيشة المواطن والوفاء بالاستحقاقات الكبرى بموعدها

ليبيا – أكد السياسي الليبي أحمد الصويعي أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت في ظل ظروف سياسية إيجابية، الهدف منها تكريس الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة، ولقد تم إلغاء الأجسام الموازية، ويحسب هذا النجاح للحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب.

الصويعي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” قال: إن الحكومة تتحرك بخطوات ثابتة نحو الأهداف التي رسمتها في برنامجها الذي اختيرت من أجل تنفيذه، فهي ديناميكية تعمل على ملفات محلية وإقليمية ودولية بشكل متوازٍ، وتسعى لتكريس حالة الاستقرار؛ من أجل تحقيق الالتزامات التي تقع على عاتقها رغم التحديات التي تواجه أداءها، ومحاولات البرلمان وضع العصا في الترس وتعطيل عملها من خلال عدم اعتماد الميزانية إلى اليوم بحجة أن مشروع قانون الميزانية لم يراعِ القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، حيث تم رصد مبلغ 100 مليار دينار لسنة دون خطط وبرامج معدة مسبقًا.

وأضاف أن هذه الحجة مجافية للواقع؛ لأن حكومة الوحدة الوطنية قامت بعرض برنامجها أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور الأطراف الليبية.

وأردف قائلًا: “ولقد رأينا مؤخرًا على صعيد السياسة الخارجية أن الحكومة تتبنى تغيير المعادلات السابقة من حالة العداء إلى الصداقة والأخوة؛ إذ قام رئيس الحكومة بزيارة لمصر والكويت و الإمارات وتركيا”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الصويعي: “يلاحظ المراقبون جهود وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تسعى لعمل خطط وبرامج عمل لتحسين خدمات الحكومة في الجانب الاقتصادي من خلال اتباع الأساليب العلمية في صنع القرار”.

الصويعي اختتم تقييمه لأداء الحكومة في الشهر الأول بقوله :”إن المشوار لا يزال في بدايته ويصعب تقييم أداء الحكومة في ظرف شهر من توليها مهامها وإطلاق أحكام مطلقة عليها، لكننا نُحفزها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي والوفاء بالاستحقاقات الكبرى في موعدها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية