حكومة الدبيبة لـ “السايح”: مستعدون لتوفير احتياجات المفوضية للتجهيز للانتخابات

طالب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بموافاتهم باحتياجات المفوضية للتجهيز لإتمام عملية إجراء الانتخابات.

وكان «جمعة» قد أكد في رسالته، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر تعليماته بضرورة التواصل مع مفوضية الانتخابات لتوفير كافة الإمكانيات من أجل الإعداد لانتخابات ديسمبر من العام الحالي.

وجاء في مضمون الرسالة أن حكومة الوحدة الوطنية على استعداد تام لتوفير احتياجات المفوضية دون الحاجة لتوفيرها من جهات أخرى، وأنها في انتظار رد المفوضية بالخصوص.