الدبيبة يصل “موسكو” لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع روسيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وصول عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وأوضح بيان، نشره الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أن “رئيس الحكومة وصل صباح اليوم إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي”.
وتابع البيان، أنه “كان في استقبال الدبيبة المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية «ميخائيل بوغدانوف» وكذلك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية «مصطفى ابو سعيدة»” .
وختم البيان موضحًا أن” رئيس الحكومة سيُجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي «ميخائيل ميشوستين» ووزير الخارجية «سيرغي لافروف» ووزير الدفاع «سيرغي شويغو» لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك