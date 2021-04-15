الدبيبة يصل “موسكو” لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع روسيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وصول عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.

وأوضح بيان، نشره الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أن “رئيس الحكومة وصل صباح اليوم إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي”.