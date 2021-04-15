وزارة الداخلية تناقش مع البعثة الأممية وضع استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

أعلنت وزارة الداخلية، اجتماع وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية مع الممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة.

وأوضح حساب وزارة الداخلية الليبية، على فيسبوك، في بيان، أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اجتمع صباح الخميس مع، جورجيت قانيون، الممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا والوفد المرافق لها، وبحضور عدد من رؤساء الأقسام بمكتب الوكيل.

وتابع البيان، أنه “تم خلال الإجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة أوجه التعاون والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية”.

وأردف البيان، أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع استراتيجية عمل لحلحلة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة والإدارات المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الدولية”.

وخلص الإجتماع، إلى جملة من النتائج الداعمة لإستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الملف.