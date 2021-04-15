جهاز النهر يكشف عن تواصل الاعتداءات على الصمامات في منظومة الحساونة 

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كشف جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي استمرار الاعتداءات على صمامات الهواء وصمامات التصريف بمنظومة الحساونة – سهل جفارة.

وأضاف الجهاز أن فرق الصيانة تواصل أعمال السيطرة على التسريبات في الخط الناقل ترهونة بوزيان نتيجة اعتداءات المواطنين على صمامات الهواء وصمامات التصريف.

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي أن فرق الصيانة تواجه صعوبات كبيرة للسيطرة على التسريب نظرًا للضغط العالي وخصوصية هذا الخط.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة النهر إلى ان فرق الصيانة قد تحتاج إلى إيقاف الضخ حتى تتمكن من إنجاز أعمالها والسيطرة على التسريب.