وزارة الداخلية والبعثة الأممية تتفقان على وضع استراتيجية عمل بشأن الهجرة

اتفق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مع الممثل المقيم منسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا “جورجيت قانيون” على وضع استراتيجية عمل لحلحلة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة والإدارات المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الدولية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الخميس بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس أوجه التعاون والدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية.

وخلص الاجتماع إلى جملة من النتائج الداعمة لإستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الملف.