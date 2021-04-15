وفد من الصليب الأحمر يناقش آليات دعم المنظومة الصحية ببنغازي

زار مندوبو ومنسقو قسم الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، الخدمات الصحية بنغازي، التقوا خلالها بناصر مختار الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي، ورمضان الفيتوري مشرف برنامج التطعيم ورئيس قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية، وأحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية بنغازي، فإنه تم خلال هذه الزيارة عقد اجتماع تناول سبل التعاون المشترك بين قسم الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر والخدمات الصحية بنغازي.

ولفت البيان إلى أن الزيارة ركزت على الدور المهم للرعاية الصحية الأولية ومناقشة بعض عناصرها ومنها برامج التطعيم، و صحة الأم والطفل، والتثقيف الصحي، والتسجيل والتوثيق.