أوغلو: حكومة “الدبيبة” أعلنت التزامها بمذكرتي التفاهم الأمني والبحري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعلنت خلال زيارة الوفد الوزاري الأخير إلى أنقرة، التزامها بمذكرتي التفاهم الأمني والبحري التي وقعتهما حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع بلاده العام الماضي.

أوغلو زعم، في حوار مع صحيفة “حرييت” التركية، أن الاتفاق المشترك في مصلحة تركيا وليبيا، قائلا “هناك اتفاقيات ليس فقط في شرق البحر المتوسط ولكن أيضًا بين مالطا وليبيا، يمكن لها مناقشة هذه القضايا مع أي شخص، لكن اتفاقنا دخل حيز التنفيذ، ولا نرى أي خطر في هذا الصدد”.

وأفاد بأنه سيبحث مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، خلال لقائه في أنقرة، اليوم الخميس، القضايا الخلافية بين البلدين، لاسيما أنهم لم يجروا مشاورات سياسية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب النهج السلبي لليونان، على حد زعمه.

وقال إن بلاده علقت المحادثات الاستكشافية في منطقة شرق المتوسط، مضيفا “نحن على استعداد للجلوس على الطاولة مع اليونان، لكننا نعلم أن القضايا التي سيتم مناقشتها قد لا يتم حلها دفعة واحدة، وهدفنا خلق أرضية سياسية واتخاذ خطوات لحل مشاكلنا .

وذكر أن سيتحدث مع نظيره اليوناني عن قضايا مثل بحر إيجة وقبرص وشرق المتوسط بين البلدين، قائلا “من المهم مواصلة الحوار، ولا نحتاج إلى الاتحاد الأوروبي أو أي دولة ثالثة لحل مشاكلنا مع اليونان، يمكننا تسوية الأمور فيما بيننا، واقتراح مؤتمر شرق البحر المتوسط أيضًا تم تقديمه لهذا الغرض”.

وفي 27 نوفمبر 2019م، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.