أحمد المهدوي: الاتحاد الأوروبي وأمريكا يحاولان سحب ليبيا من السيطرة التركية

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن اليونان تريد سحب ليبيا من مجال السيطرة التركية وهي رغبة الاتحاد الأوروبي وأمريكا أيضا.

وأكد المهدوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن اليونان تبحث عن مصالحها كغيرها من الدول أيضاً لأن لديها الرغبة في المشاركة في إعادة الإعمار وعقود التدريب.

ولفت المحلل السياسي إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية تأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار المهدوي إلى أن الدبيبة يحاول استمالة الجانب التركي بالعقود والاتفاقات التجارية كتعويض لهم عن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا، وهو نفس الأسلوب الذي سيلجأ له الدبيبة خلال زيارته لموسكو.