خارجية البرلمان تدعو لتكثيف التواجد الأمني على الحدود مع تشاد

دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية التشادية لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار الجانبين الليبي والتشادي.

وأعربت لجنة الخرجية بمجلس النواب عن كامل تضامنها مع تشاد في مواجهة “محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية شمال تشاد”.

وأكدت اللجنة أن أمن واستقرار تشاد أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني في البلدين.

وأشارت اللجنة إلى الحرص “على متابعة الوضع في تلك المنطقة واستمرار التواصل والتنسيق مع الجانب التشادي وعلى أعلى المستويات من أجل تنسيق العمل المشترك وبما يحافظ على استقرار الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين”.

ودعت اللجنة “السلطات الليبية المختصة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تعمل على تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية التشادية لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار الجانبين الليبي والتشادي”.معربة عن بالغ “قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية”.

وشددت اللجنة على أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية حكومة الوحدة الوطنية ويجب اللعمل على هذا الملف وبما يعود بالاستقرار والتنمية على سكانه.