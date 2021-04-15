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انطلاق الحملة التطوعية السنوية لإفطار العمالة الوافدة في هون

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلقت فرقة العمل التطوعي هون، للعام الثاني على التوالي حملة شوارعنا، التي تستهدف إفطار الصائمين من العمالة الوافدة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات في مدينة هون.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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