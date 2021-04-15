انطلاق الحملة التطوعية السنوية لإفطار العمالة الوافدة في هون

أطلقت فرقة العمل التطوعي هون، للعام الثاني على التوالي حملة شوارعنا، التي تستهدف إفطار الصائمين من العمالة الوافدة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات في مدينة هون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا