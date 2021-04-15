اللافي: المفوضية الوطنية العليا للمصالحة ستنفتح على كل التجارب العالمية

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الخميس، جيراردو نوتو ممثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال اللافي عقب اللقاء في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “استمعنا لبرنامج العمل الذي يعتزم المشروع القيام به في ‎ليبيا والمتمثل في دعم المصالحة الوطنية”.

وأضاف: “أكدنا أن المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ستكون منفتحة على كافة التجارب التي مر بها العالم”.

يشار إلى أن اللافي عقد اجتماعا أول من أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، لدراسة المقترح المقدم من الجمعية بشأن دعم مسار المصالحة الوطنية.

وأثنى اللافي على دور الجمعية وما تقوم به من برامج وأنشطة ، مشيرا إلى أن ملف المصالحة يجب أن يكون ملكية خاصة لجميع الليبيين، لأنه ملف مفتاح نهاية الصراعات.