لبحث الملف الليبي.. الدبيبة يصل موسكو

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، موسكو، ضمن زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.

وتضمن الوفد الحكومي، الذي يزور جمهورية روسيا الاتحادية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير النفط والغاز محمد عون ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وكان في استقبال رئيس الحكومة، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية مصطفى أبوسعيدة.

وسيُجري الوفد الحكومي، خلال هذه الزيارة، عدداً من اللقاءات الثنائية، مع نظيره رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستينو وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية.

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