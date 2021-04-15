اليونان: يمكن لليبيا أن تتحول من دولة مقلقة لشريك موثوق

قال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، إنه يمكن لليبيا أن تحول نفسها من “دولة مقلقة بسبب تدفقات الهجرة وعدم الاستقرار الداخلي” إلى “شريك موثوق في شمال إفريقيا ومورد رئيسي للطاقة“.

وأضاف فارفيتسيوتيس، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية بمناسبة زيارته اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، إن إيطاليا واليونان دولتان صديقتان وأعضاء في “أوروبا الطموحة”، مؤكداً أنهما تشتركان في الحاجة إلى معالجة ليس فقط عدة قضايا أوروبية ولكن عملية الاستقرار في ليبيا.

وشدد المسؤول اليوناني على أن حكومة بلاده مستعدة لدعم الشعب الليبي بكل الطرق الممكنة، وذلك على المستوى الثنائي والأوروبي.

وتطرق فارفيتسيوتيس إلى “المذكرة غير القانونية” التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية لكل منهما، باعتبارها مصدر قلق لأثينا.

وأشار فارفيتسيوتيس إلى أن المذكرة “تنتهك حقوقنا السيادية”، مشدداً على أنه من المهم لليبيا فهم أن العلاقة الجيدة مع اليونان ستنعكس على علاقة جيدة مع الاتحاد الأوروبي بأسره