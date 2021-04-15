المنقوش تطالب السفارات والقنصليات والبعثات التقيد بإنهاء عمل كل من استكمل مدة 48 شهرًا بالخارج

ليبيا – وجهت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء منقوش كتابًا إلى السفارات والبعثات والقنصليات الليبية كافة في الخارج، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الذي يحدد مدة العمل بالخارج.

ونص الكتاب الصادر عن وزارة الخارجية والذي اطلعت عليه صحيفة المرصد: “إلحاقًا لتعميماتنا السابقة بشأن التقيد بالمدة المقررة قانونًا للعمل بالخارج، وعمادًا بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الذي يحدد مدة العمل بالخارج، حيث نصت المادة (14) يكون الإيفاد للعمل بالخارج بحد أقصى لمدة أربع سنوات، كما نصت المادة (34) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بأن تنتهي مدة الموفد بالخارج بانتهاء مدة الايفاد تلقائيًا، ودون الحاجة إلى إخطار من أية جهة”.

وطلبت المنقوش من الجهات المعنية الالتزام والتقيد بإنهاء عمل كل من استكمل مدة (48) شهرًا بالخارج دون الحاجة إلى وجود إخطار من الوزارة بالخصوص، بما في ذلك الذين تم تمديد مدة عملهم، والعمل على تسوية جميع مستحقاتهم في مدة أقصاها 2021 /4/ 30، ويشمل هذا الإجراء الموظفين الموفدي نكافة دون استثناء.

كما دعت في نص الكتاب إلى ضرورة التقيد مستقبلًا بنفس الإجراء لكل من تنتهي فترة عمله المقررة قانونًا وفقًا لما سلف، دون انتظار أي اشعار من الوزارة بالخصوص.

وأكدت على أن هذا الأمر يعتبر في غاية الأهمية وواجب التنفيذ؛ حيث يتحمل كل من رئيس البعثة والمراقب المالي مسؤولية مخالفة هذه التعليمات، كما يتحمل الموظف المخالف المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم التحاقه بعمله بالداخل بعد انتهاء فترة عمله المحددة قانونًا، بما في ذلك اعتباره مستقيلًا استقالة اعتبارية وفقًا للقانون.

وطالبت في الختام مكتب التفتيش والرقابة بممارسة اختصاصاته بمتابعة الإجراء وفقًا لما سلف، وتنفيذ المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل للمخالفين.

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