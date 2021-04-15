الهيئة الفزانية تعلن اختفاء رئيسها في ظروف غامضة

أعلنت الهيئة الفزانية اختفاء رئيسها عبدالمنعم السنوسي الشريف منذ صباح اليوم الخميس في ظروف غامضة.

ورجحت الهيئة الفزانية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن يكون الشريف تعرضت للاختطاف من مقر إقامته في حي النوفليين.

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وطالبت الهيئة الفزانية مختلف الجهات السياسية والأمنية بالبحث عن الشريف وإطلاق سراحه مؤكدة أنها ورئيسها لم تترك سبيلا للإصلاح بين الليبيين وتحقيق السلام والإستقرار إلا وأتبعته بدون أن تنتظر جزاء ولا شكورا من أحد.

وشددت الهيئة على أنها دعمت كل الحلول والتسويات السياسية مع أن أهل فزان ليسوا طرفا في أي صراع بين الليبيين شرقا وغربا وإن كان الجنوب هو دائما الضحية لكل الصراعات بين الليبيين.