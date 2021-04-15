شركة الكهرباء: غدا قطع التيار عن أربع مناطق بالجنوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التيار عن مناطق التغذية الكهربائية (العوينات، غات، تهالا، البركت) يوم غد الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 16:00.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى مشروع تنفيد محطة تحويل اوبارى جهد 220 ك.ف وإلى جاهزية المحطة للشحن وإدخالها على الشبكة العامة وهوما يتطلب تحوير دائرة اوباري المدينة / العوينات جهد 220 ك.ف لغرض شحن المحطة مبينة أنه لهذا السبب سيتم فصل التغذية الكهربائية عن محطة العوينات جهد 220/66 ك.ف لتأمين موقع العمل يوم الجمعة عند الساعة 08:00 وحتى الساعة 16:00 ما سيؤدي لقطع التيار الكهربائي عن مناطق (العوينات، غات، تهالا، البركت)