رئيس الوزراء الروسي: مهتمون بالتعاون البنّاء مع الحكومة الليبية

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمل أن نناقش معه بالتفصيل قضايا التعاون الثنائي مع ليبيا التي تتطلب اهتماما مشتركا.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، خلال لقاء رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في موسكو، اليوم الخميس:” نأمل أن يضمن في ليبيا تسوية سلمية للصراع على أساس مشاركة جميع القوى السياسية البنّاءة “.

وأضاف أن الشيء الرئيسي هو ضمان وقف الأعمال العدائية اليوم واستقرار الوضع الأمني.

وأوضح أن بلاده مهتمه بالتعاون البنّاء مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، والاستعداد للعمل النشط من خلال وزاراتنا وإداراتنا.

وتابع:” لسوء الحظ، تراجعت حركة التجارة والتعاون الاقتصادي مع ليبيا بسبب الوباء بما يقدر بـ120 مليون دولار إلى اليوم”، لافتا إلى أنه يسعى لخلق ظروف مواتية بشكل مشترك لعودة الاستثمار الروسي في ليبيا”.

ولفت إلى أن هناك ثمّة فرص في قطاع الطاقة والصناعة والبنية التحتية والنقل بليبيا، ومستعدون لتقديم حلولنا لليبيا فيها وفي مجال الخدمات الرقمية”.

واستطرد:” مع تشكيل هيئات حكومية جديدة، فإن اتخاذ قرارات فعالة من شأنه أن يضمن حقوق المستثمرين في الاقتصاد الليبي، وتعد ضمانات الاستثمار اليوم مهمة جدا لعودة الشركات الروسية إلى ليبيا”.

وشدد على أن هذه القضايا يجب أن تعالجها لجنتنا الحكومية الدولية المشتركة للتعاون العلمي والتقني والتفاعل التجاري والاقتصادي، ونحن في انتظار قرار الحكومة اللليبية بشأن ترشيح الرئيس المشارك من الجانب الليبي.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلن وصول عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.

وأوضح بيان، نشره الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أن “رئيس الحكومة وصل صباح اليوم إلى جمهورية روسيا الاتحادية رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، لإجراء مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي”.

وتابع البيان، أنه “كان في استقبال الدبيبة المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية لمنطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية «ميخائيل بوغدانوف» وكذلك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية «مصطفى ابو سعيدة»” .

وختم البيان موضحًا أن” رئيس الحكومة سيُجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة الروسي «ميخائيل ميشوستين» ووزير الخارجية «سيرغي لافروف» ووزير الدفاع «سيرغي شويغو» لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية”.