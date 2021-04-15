مصر والمغرب تتفقان على تكثيف التواصل بشأن ليبيا

اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الخميس على تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الجانبين المصري والمغربي اللذين أجريا مشاوراتٍ سياسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اتفقا على تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، على نحو يضمن استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ورخاء شعبها كما تم التأكيد على ضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شئون الدول العربية.