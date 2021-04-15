وفد حكومي يراجع وضع الكهرياء في بلدية ربيانة

زار وفد حكومي، بلدية ربيانة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية اللازمة.

بحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الخميس، فإن وفدا حكوميا زار يوم الأحد الماضي برئاسة «علي مريحيل» المكلف من قبل رئيس الحكومة رفقة عدد من المهندسين بالشركة العامة للكهرباء والشركة المنفذة للمحطة الكهربائية.

والتقى الوفد، برئيس المجلس التسييري للبلدية والذي اطلعهم على الاحتياجات التشغيلية للمحطة المغذية للمنطقة بالطاقة الكهربائية من قطع غيار ومستلزمات ضرورية وكذلك سبل توطين مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بالبلدية.

كما اطّلع الوفد، أيضًا على الوضع الفني لمحطة الكفرة البخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحديد قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة وتشغيلها بطاقتها القصوى.