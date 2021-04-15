تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا و5 حالات شفاء بغدامس

أعلن فريق الرصد في غدامس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات شفاء، موضحا أن إجمالي الحالات الموجبة حتى تاريخ اليوم بلغ 434 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 41، وحالات التعافي 382، والوفيات 11.
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قناة ليبيا
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