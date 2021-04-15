الترجمان يؤكد الجاهزية لفتح الطريق الساحلي

أكد عضو اللجنة الفرعية للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 محمد الترجمان، جاهزية الطريق الساحلي للفتح، مبينا أنه تم تقديم تقرير بذلك من اللجان الفرعية بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وبين الترجمان لـ “وكالة نوفا” الخميس، أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل مع اللجنة الرئيسية لدراسة تأمين الطريق على أكمل وجه، وهذا يتطلب وقتا وتنسيقا، حسب قوله.

وقال الترجمان، إن غرفة عمليات سرت والجفرة تشترط لفتح الطريق إخراج المرتزقة، مبينا أنه سينفذ بتنسيق رسمي بين اللجنة العسكرية والحكومة والمراقبين الدوليين، مع المطالبة بدعم دولي أكبر لتحقيق ذلك.

وأوضح المسؤول العسكري أن أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب من على جانبي الطريق الساحلي قد اكتملت ضمن المرحلة الأولى، وسيتم خلال المرحلة الثانية مسح شامل لإزالة كل العوائق.