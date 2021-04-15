بعد الإفراج النهائي عن اللقاحات.. الزناتي: سيتم الشروع في حملة التطعيمات لكل الليبيين

ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي على أن الوزارة ستشرع في توزيع اللقاحات على الدوائر الباردة الفرعية، ومنها إلى مراكز التطعيم المختلفة، بعد حصول اللقاحات التي تم توريدها لليبيا والمتمثلة في استرازينكا وسبوتنيك على الإفراج النهائي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

الزناتي قال في كلمة له بعد حصول اللقاحات على الإفراج النهائي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة: إنه سيتم الشروع في حملة التطعيمات لكل الليبيين والأجانب داخل ليبيا.

وشدد على أن الأولويات ستكون للعاملين بمراكز العزل والفلترة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين بالقطاع الصحي.

وفي الختام دعا وزير الصحة كل الليبيين للإسراع في التسجيل في منظومة اللقاح، لأن اللقاح أفضل من كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية