الخارجية اليونانية: مستعدون لدعم الشعب الليبي على المستوى الثنائي والأوروبي

ليبيا – قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس إن إيطاليا واليونان دولتان صديقتان وأعضاء في أوروبا الطموحة، مؤكدًا أنهما تشتركان في الحاجة إلى معالجة ليس فقط لعدة قضايا أوروبية، ولكن عملية الاستقرار في ليبيا.

فارفيتسيوتيس وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية بمناسبة زيارته اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس، أضاف أنه يمكن لليبيا أن تحول نفسها من دولة مقلقة بسبب تدفقات الهجرة وعدم الاستقرار الداخلي إلى شريك موثوق في شمال إفريقيا ومورد رئيس للطاقة.

وشدد المسؤول اليوناني على أن حكومة بلاده مستعدة لدعم الشعب الليبي بكل الطرق الممكنة، وذلك على المستوى الثنائي والأوروبي.

وتطرق فارفيتسيوتيس إلى “المذكرة غير القانونية” التي وقعتها حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج مع تركيا، بشأن ترسيم الحدود البحرية لكل منهما، باعتبارها مصدر قلق لأثينا.

وأشار فارفيتسيوتيس إلى أن المذكرة تنتهك حقوقنا السيادية، مشددًا على أنه من المهم لليبيا فهم أن العلاقة الجيدة مع اليونان ستنعكس على علاقة جيدة مع الاتحاد الأوروبي بأسره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية