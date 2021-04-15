ليبيا
الكرملين يكشف فحوى المكالمة الهاتفية بين بوتين والدبيبة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
15 April, 2021
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور موسكو حالياً.
وقال الكرملين في بيان له، إن بوتين ناقش باستفاضة مع الدبيبة التسوية الليبية، واتفقا على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن بوتين رحب خلال الاتصال بتأسيس السلطات المركزية المؤقتة في ليبيا، والتي من المقرر أن تحضّر وتجري الانتخابات الوطنية في نهاية العام.
وأشار الجانب الروسي إلى استعداده لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية الداخلية من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة، بحسب البيان.
وتابع البيان: “أعرب الدبيبة عن امتنانه لتسليم دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى ليبيا، وقدم فلاديمير بوتين تحياته إلى رئيس وزراء ليبيا وجميع الشعب الليبي في بداية شهر رمضان المبارك”
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك