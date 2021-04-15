ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 April, 2021

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور موسكو حالياً.

وقال الكرملين في بيان له، إن بوتين ناقش باستفاضة مع الدبيبة التسوية الليبية، واتفقا على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن بوتين رحب خلال الاتصال بتأسيس السلطات المركزية المؤقتة في ليبيا، والتي من المقرر أن تحضّر وتجري الانتخابات الوطنية في نهاية العام.

وأشار الجانب الروسي إلى استعداده لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية الداخلية من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة، بحسب البيان.

وتابع البيان: “أعرب الدبيبة عن امتنانه لتسليم دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى ليبيا، وقدم فلاديمير بوتين تحياته إلى رئيس وزراء ليبيا وجميع الشعب الليبي في بداية شهر رمضان المبارك”