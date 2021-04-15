وزير الدفاع الايطالي: وجودنا في ليبيا جزء من استراتيجية وطنية شاملة

ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن وجود بلاده في ليبيا جزء من استراتيجية وطنية شاملة بالإضافة إلى أهمية مختلفة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الاقتصادي، التاريخي والثقافي،

غويريني وفي مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” وفقاً لما نقلته وكالة”نوفا”الإيطالية اليوم الخميس أضاف:” ، لكن علينا دائمًا أن نأخذ بالاعتبار تلك المنطقة المتأزمة الكبيرة، مع حضور جهادي قوي، والتي يتردد صداها حتمًا على إيطاليا وأوروبا”.

وتابع :”نهجنا يبقى على حاله دائماً ونقدم الدعم والتدريب لقوات الأمن المحليةو نريد أن يكون لنا مساهمة فعالة وطويلة الأمد إذا أردنا أن نضمن لمؤسسات هذه البلدان إمكانية إدارة حالات الأزمات بشكل مستقل، فيجب أن نعمل في هذا الاتجاه”.

وأكمل :” إنه استثمار يتطلب الصبر لكن ثماره دائمة نريد أن نواصل التعاون التقني العسكري، الذي أعيد تنشيطه بتوقيع اتفاق ديسمبر الماضي مع وزير الدفاع آنذاك ونحن ننظر الآن بثقة إلى عمل الحكومة الجديدة وكذلك على ضوء الموعد الانتخابي الذي حددته خارطة الطريق الليبية”.

وزير الدفاع الإيطالي اختتم :”يجب أن نضيف إلى ذلك مساهمتنا في مهمة إيريني البحرية الأوروبية التي أعتقد أنها بحاجة إلى تعزيز، هناك حاجة لمساهمة أوسع من قبل الدول الأعضاء، لكي تحقق البعثة أهدافها بالكامل، والتي تشمل إضافة الى حظر الأسلحة المهام الأخرى المناطة بها، وأولاً وقبل كل شيء تدريب قوات البحرية الليبية وعناصر خفر السواحل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية