المرعاش: ليبيا يتم الزج بها في صراع بين تركيا واليونان على مناطق النفط والغاز في شرق المتوسط

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن ليبيا يتم الزج بها في صراع بين تركيا واليونان على مناطق النفط والغاز في شرق المتوسط.

المرعاش وفي تصريحات له لـ”راديو سبوتنيك” اليوم الخميس أضاف: “أعتقد أنه يتم الزج بليبيا في صراع بين اليونان وتركيا على مناطق النفط والغاز في شرق المتوسط، وليس للبلاد أي مصلحة فيه، ولن تخرج منه بأي مكاسب”.

وأكد الخبير أن ليبيا الآن دولة منقسمة وضعيفة وغير مهيأة للخوض في أي ترسيم للحدود لتحديد المناطق الاقتصادية البحرية، مشيرًا إلى أن أولويات السلطة التنفيذية كان يجب أن توجه إلى الداخل الليبي وإلى توحيد المؤسسات ومنع تدهور الحالة المعيشية لليبيين.

وأعتبر أن هناك تخبطًا وعدم معرفة للاختصاصات بين المجلس الرئاسي والحكومة، متسائلًا: “لماذا يقوم السيد المنفي بالاتفاق مع اليونانيين على ترسيم الحدود حيث أن هذه الحدود قد رسمت من قبل الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق؟”.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة والسفير الأمريكي لا يسعون إلى الحل في ليبيا، بل إلى إطالة أمد الأزمة، مستنكرًا توقيع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اتفاقات اقتصادية مع تركيا؛ حيث إنها تكبل البلاد اقتصاديا وأمنيا.

وحول العلاقات الاقتصادية المتوقعة مع اليونان، قلل المرعاش من أهميتها وقال: إن اليونان ليس لديها ما تقدمه إلى ليبيا في المجال الاقتصادي أو غيره، وهي تعتمد على الاتحاد الأوروبي وتحاول أن تجر ليبيا إلى خدمة مصالحها لتوظيف ذلك ضد تركيا.