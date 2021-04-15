خارجية اليونان: حكومة الوحدة تعهدت باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

أكد نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، أن حكومة الوحدة الوطنية تعهدت باستئناف المفاوضات مع اليونان لترسيم الحدود البحرية ما يمثل “حقيقة مهمة“.

تصريحات فارفيتسيوتيس جاءت بعد لقاء وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الأوروبية فينشنزو أميندولا بقصر كيجي (مقر الحكومة) رداً على سؤال حول طلب اليونان من طرابلس إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بحسب وكالة نوفا

وتطرق فارفيتسيوتيس إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة طرابلس في 7 أبريل، وزيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى إلى أثينا أمس.

وأضاف فارفيتسيوتيس أن ما خرج من هذه المناقشات هو أن السلطات الليبية و رئيس الوزراء والرئيس أوعزوا إلى وزراؤهم من أجل استئناف المفاوضات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية وهو أمر هام.