موسكو | بوتين يبحث هاتفيًا مع الدبيبة التسوية في ليبيا

ليبيا – ذكر الكرملين اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي يقوم بزيارة لروسيا حاليًا.

وجاء في بيان الكرملين وفقاً لما نقلته “سبوتنيك” الروسية : “تمت مناقشة مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل، حيث رحب الرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية في البلاد لفترة انتقالية التي من المقرر أن تحضر وتجري انتخابات وطنية نهاية العام”.

وتابع الكرملين:” بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية”

وختم البيان: “مع الأخذ في الاعتبار التجربة الغنية للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، تم الاتفاق على البدء في وضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”.

وبحسب البيان أعرب عبد الحميد دبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية