مصر والمغرب تتفقان على تكثيف التعاون لوقف أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي

القاهرة 15 أبريل 2021 (وال) -ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، تطورات الأزمة السياسية في ليبيا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم فإن الوزيرين اتفقا على تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، على نحو يضمن استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ورخاء شعبها الشقيق.

كما أكد الجانبان على ضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شئون الدول العربية.

كما تباحث الوزيران خلال مشاوراتهما مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط، وحرص البلدين على الدفع بها قُدمًا في مختلف المجالات على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة الأواصر التاريخية بين مصر والمغرب.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري جدد دعم مصر للحل الأممي لقضية الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن (2351 )، فضلا عن الترحيب بجهود المملكة المغربية الشقيقة الجادة وذات المصداقية للدفع قُدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية.(وال القاهرة) س خ.

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