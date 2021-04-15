الدبيبه يؤكد ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه خلال لقائه نظيره الروسي «ميخائيل ميشوستين»، اليوم الخميس في موسكو على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبه أكد على دعم روسيا لاستقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة جائحة كورونا اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فيروس كورونا سبوتنيك لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.