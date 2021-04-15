ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 April, 2021

وجّهت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة ،مساء اليوم الخميس ،تحذيرات ،من هبوب رياح قبلي قوية السرعة ستهب هذه الليلة على مناطق الجبل الغربي تصل حد العاصفة وقد تتجاوز سرعتها 100 ك.

و قالت اللجنة إن هذه الرياح قد تصل الى سواحل منطقة الغربية ،داعية إلى الإنتباه الى احتمالية سقوط الأشجار و تطاير اللوائح فى الطرق نتيجة هذه الرياح ،كما أنها ستثير الأتربة والغبار وقد تحد من الرؤية الأفقية حسب احوال الطقس القادمة .