متفقا على دفعة لقاح جديدة.. الدبيبة: نطالب روسيا بالضغط على “فاغنر” للخروج من ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» رئيس وزراء روسيا الاتحادية «ميخائيل ميشوستين»، خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن ميشوستين أكد خلال المباحثات على دعم روسيا استقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

بدوره، أكد الدبيبة على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر.

وبحسب البيان، أكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة جائحة كورونا، اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا سبوتنيك ڤي لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة، اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط «محمد عون» كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.